Apple lança novas versões mais potentes do MacBook Pro

(Reuters) - A Apple lançou novas versões do MacBook Pro para aumentar as vendas da linha de laptops, atendendo à demanda de usuários profissionais que buscam chips mais potentes para ferramentas de edição de fotos, vídeos e áudio.

A nova linha de laptops MacBook Pro terá preço inicial de 1.599 dólares, com as versões mais sofisticadas contando com processadores M4 Pro e M4 Max mais potentes.

Os consumidores estão buscando atualizar seus computadores pessoais para chips mais potentes para garantir que seus sistemas possam processar ferramentas de inteligência artificial.