AMD recua na bolsa com previsão fraca para chips de IA

(Reuters) - As ações da AMD caíam 8% antes da abertura dos mercados nesta quarta-feira, depois que a previsão de receita da empresa não conseguiu impressionar investidores que buscavam um ganho maior da companhia com o boom da inteligência artificial.

A AMD pode perder cerca de 20 bilhões de dólares em valor de mercado, com base nos movimentos pré-mercado. A empresa tem sido uma das maiores vencedoras do boom da demanda de chips desencadeado pelo frenesi em torno da IA generativa, com suas ações subindo quase 156% desde o final de 2022.

A previsão de receita trimestral suave e uma meta de vendas de chips de IA de 5 bilhões de dólares para 2025, no entanto, mostraram que a demanda por processadores está crescendo mais rápido do que a produção, com a presidente-executiva, Lisa Su, dizendo que a oferta de chips será apertada no próximo ano.