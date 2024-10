Alphabet deve mostrar desaceleração em receita no 3º tri

O Google está trabalhando para melhorar a eficácia de suas ferramentas. A empresa começou a exibir anúncios nos resumos gerados por IA que começou a colocar na parte superior dos resultados de pesquisa, uma medida que os analistas acreditam que pode ajudar a afastar a concorrência.

As ações da Alphabet acumulam queda de quase 9% nos três meses até setembro, marcando a maior queda trimestral da ação desde o terceiro trimestre de 2022. No ano, porém, o papel acumula valorização de 17%.

No geral, investidores esperam que a receita da Alphabet tenha subido 12,6% no terceiro trimestre, para 86,31 bilhões de dólares, mais lenta do que o crescimento de 13,6% no segundo trimestre, de acordo com as estimativas de analistas compiladas pela Lseg.

Analistas esperam que o YouTube mostre crescimento de 11,5% na receita no período ante expansão de 13% no trimestre imediatamente anterior. Apesar da desaceleração, os analistas da Truist esperam que o YouTube, especialmente o YouTube TV, tenha se beneficiado de um aumento nos gastos com anúncios políticos no terceiro trimestre.

O Google Cloud deve registrar um crescimento mais rápido, de 29%, o maior salto em sete trimestres, já que os clientes aumentaram investimentos com serviços de IA, incluindo a plataforma Vertex AI, que permite que as empresas usem os modelos da empresa, bem como desenvolvam seus próprios modelos personalizados.

A Alphabet alertou em julho que os investimentos permanecerão altos este ano.