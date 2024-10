Horizon Robotics levanta US$696 mi no maior IPO de Hong Kong em 2024, mostra documento

Desenvolvedora de chips usados em veículos autônomos, a empresa vendeu 1,355 bilhão de ações em uma faixa de preço de 3,73 a 3,99 dólares de Hong Kong cada, de acordo com os registros da empresa. A Horizon Robotics se recusou a comentar o preço do IPO.

A parte de varejo do negócio foi coberta 34 vezes, de acordo com uma fonte com conhecimento direto no assunto, indicando um entusiasmo renovado dos investidores de varejo pelos IPOs de Hong Kong.

Pelo preço definido, o IPO é o maior em Hong Kong em 2024, eclipsando a China Resources Beverage, que na sexta-feira finalizou sua nova venda de ações de 650 milhões de dólares. Este também é o maior IPO do setor de tecnologia em Hong Kong desde que o SenseTime Group arrecadou 740 milhões de dólares no fim de 2021.

Os dois acordos recentes deram aos negociadores uma esperança renovada de que o mercado de IPOs de Hong Kong pode estar mostrando sinais mais positivos, após uma queda de quase dois anos.

Antes da Horizon Robotics e da China Resources Beverage, os volumes de IPOs atingiram uma baixa de duas décadas, de acordo com dados da Dealogic. As duas ofertas representaram para Hong Kong a semana mais movimentada para atividade de IPO em dois anos.

(Reportagem de Scott Murdoch em Sydney e Kane Wu em Hong Kong)