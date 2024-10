TSMC eleva previsão de receita anual após registrar lucro acima do esperado no 3º tri

A empresa relatou um lucro líquido de 325,3 bilhões de dólares taiuaneses (10,11 bilhões de dólares) para o trimestre encerrado em 30 de setembro, o mais alto para qualquer trimestre, em comparação com os 300,2 bilhões de dólares taiuaneses previstos por analistas segundo projeções compiladas pela LSEG.

A TSMC, a empresa de capital aberto mais valiosa da Ásia, disse que a receita do terceiro trimestre aumentou 36% em relação ao ano anterior, para 23,5 bilhões de dólares, em resultado melhor do que a previsão anterior da empresa de uma faixa de 22,4 bilhões a 23,2 bilhões de dólares.

Ela disse que a receita anual para 2024 crescerá perto de 30% em termos de dólares, em comparação com uma estimativa anterior de um pouco acima de cerca de 25%.

A TSMC disse que a receita dos processadores de IA deve representar 10% de sua receita geral este ano.

"A demanda é real", disse o presidente-executivo, C.C. Wei, em teleconferência, referindo-se à IA e acrescentando que ela durará muitos anos.

O desempenho e as previsões robustas da empresa ressaltam a forte e contínua demanda por IA, depois que alguns observadores do setor levantaram dúvidas após uma perspectiva de vendas para 2025 menor do que a esperada nesta semana pela ASML, o maior fornecedor de equipamentos para fabricação de chips do mundo.