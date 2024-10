Ação da Nvidia atinge recorde após perspectiva otimista da TSMC para IA

(Reuters) - As ações da Nvidia atingiram um recorde nesta quinta-feira, embaladas pela forte previsão de vendas da fabricante terceirizada de chips TSMC que impulsionou otimismo dos investidores sobre a demanda por microprocessadores usados em aplicações de inteligência artificial.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a maior fabricante de chips em regime de terceirização do mundo, aumentou sua expectativa de crescimento da receita anual e disse que as vendas de chips de IA representarão cerca de 15% de sua receita para o ano.

As ações da TSMC listadas nos EUA saltaram mais de 11%, elevando o valor de mercado da empresa para acima de 1 trilhão de dólares.