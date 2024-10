Design esportivo e de dois lugares de táxi autônomo da Tesla intriga especialistas

Os veículos de duas portas representam apenas 2% das vendas de carros nos Estados Unidos, excluindo SUVs e picapes, de acordo com dados da empresa de análise J.D. Power.

Musk disse que quer tornar a operação dos táxis autônomos mais barata do que a do transporte coletivo e previu um custo operacional de 20 centavos de dólar por milha ao longo do tempo para o Cybercab.

Mas ele não disse com que rapidez a Tesla poderia produzir Cybercabs em massa e obter aprovações regulatórias, ou como poderia vencer a Waymo, da Alphabet, que já opera robotáxis em algumas cidades dos EUA.

Explicações sobre o impacto desses veículos sobre o congestionado tráfego de grandes cidades também ficaram em segundo plano.

A Waymo tem uma frota de cerca de 700 carros Jaguar Land Rover com capacidade para quatro passageiros, o mesmo número de assentos dos robotáxis Zoox, da Amazon.

O ex presidente-executivo da Waymo John Krafcik disse que o design da Tesla parece "mais divertido do que sério" e que a configuração de duas portas apresenta desafios para passageiros idosos e portadores de deficiência.