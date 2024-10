Warburg Pincus vira maior acionista da Contabilizei após investimento de US$125 mi

A Contabilizei tem, atualmente, mais de 50 mil clientes, opera em equilíbrio financeiro e teve receita total anualizada de mais de 300 milhões de reais.

A Warburg afirmou que o investimento foi "secundário, dado o alto nível de eficiência da companhia (Contabilizei), que está em 'breakeven' e possui 'unit economics' extremamente rentáveis, de forma que ela não necessitava de mais capital primário".

"Vemos um grande potencial na empresa, sobretudo em um mercado ainda dominado por processos manuais e com amplo espaço para automatização e uso de inteligência artificial", disse Bruno Maimone, gestor da Warburg Pincus no Brasil, acrescentando que a Contabilizei tem "amplo espaço para maior monetização via o crescimento da oferta de serviços financeiros".

(Por Alberto Alerigi Jr.)