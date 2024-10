Amazon adiciona Apple TV+ a serviço de streaming nos EUA

(Reuters) - A Amazon anunciou na noite de quarta-feira que o Apple TV+ estará disponível no Prime Video no final deste mês nos Estados Unidos por 9,99 dólares por mês.

O serviço de streaming Apple TV+, conhecido por suas séries originais como Ted Lasso, The Morning Show e Severance, até agora se diferenciou no cenário de streaming com foco em conteúdo interno, uma estratégia que o ajudou a receber 72 indicações ao prêmio Emmy.

A Apple TV+, no entanto, está entre as plataformas de streaming com o maior número de clientes que cancelam uma assinatura, enquanto a Netflix tem o menor número, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Antenna.