TSMC tem receita acima do esperado no 3º tri

Isso representa um crescimento de 36,5% no ano, em comparação com 17,3 bilhões de dólares norte-americanos no mesmo período do ano anterior.

Não é uma comparação direta, pois a TSMC fornece dados mensais de receita apenas em dólares taiwaneses, mas fornece números trimestrais de receita e suas perspectivas em suas teleconferências de resultados trimestrais em dólares americanos.

Na teleconferência de resultados em julho, a TSMC previu uma receita entre 22,4 bilhões e 23,2 bilhões de dólares norte-americanos para o terceiro trimestre.

Somente em setembro, a TSMC relatou que a receita aumentou 39,6% em relação ao ano anterior, para 251,87 bilhões de dólares taiwaneses.

A empresa não forneceu detalhes no comunicado sobre a receita.

A TSMC divulgará os lucros completos do terceiro trimestre em 17 de outubro, quando também atualizará suas perspectivas.