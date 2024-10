TikTok é processado por 13 Estados dos EUA e pelo Distrito de Columbia sob alegação de prejudicar usuários jovens

Por Jody Godoy e David Shepardson

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - O TikTok vai enfrentar novas ações judiciais movidas por 13 Estados norte-americanos e pelo Distrito de Columbia nesta terça-feira com a acusação de que a popular rede social prejudica os jovens e falha em protege-los.

As ações judiciais, apresentadas separadamente em Nova York, Califórnia, no Distrito de Columbia e outros 11 Estados, ampliam a batalha legal do TikTok contra os reguladores dos Estados Unidos e buscam novas penalidades financeiras contra a empresa.