Foxconn constroi fábrica de chips da Nvidia no México

A Nvidia disse em agosto que havia começado a enviar amostras de chips Blackwell para parceiros e clientes depois de ajustar o design do produto e que esperava vários bilhões de dólares em receita com esses microprocessadores no quarto trimestre.

Ting disse que a parceria entre a Foxconn e a Nvidia é muito importante e que demanda pelos chips Blackwell é elevada.

"A demanda é terrivelmente grande", disse o executivo em evento da Foxconn ao lado do vice-presidente da Nvidia para IA e robótica, Deepu Talla.

A Foxconn já tem uma grande presença no México e investiu mais de 500 milhões de dólares até o momento no Estado de Chihuahua.

O presidente da Foxconn, Young Liu, disse que a cadeia de suprimentos da empresa está pronta para a IA e afirmou que seus recursos de fabricação incluem "tecnologias avançadas de resfriamento líquido e dissipação de calor necessárias para complementar a infraestrutura do servidor GB200".

O executivo disse que a perspectiva da empresa no trimestre atual é forte, embora não tenha dado detalhes. No sábado, a Foxconn anunciou a maior receita de todos os tempos para o terceiro trimestre devido à forte demanda por servidores de IA.