Foxconn supera estimativas com receita recorde no terceiro trimestre devido à demanda por IA

"Espera-se que o quarto trimestre esteja mais ou menos em linha com as expectativas atuais do mercado", acrescentou, sem entrar em detalhes.

A empresa não fornece previsões numéricas.

As ações da Foxconn saltaram 86% até agora neste ano, superando de longe o aumento de 24% do mercado mais amplo de Taiwan. Elas fecharam em alta de 3,7% na sexta-feira, antes da divulgação dos dados de receita, contrariando a queda de 0,4% do índice de referência.

A empresa divulgará seus lucros completos do terceiro trimestre em 14 de novembro. Ela programou seu Tech Day anual para os dias 8 e 9 de outubro, um evento em que a Foxconn normalmente anuncia novos produtos ou parcerias.