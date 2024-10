OpenAI mostra novas ferramentas para acelerar criação de modelos de IA

Uma grande parte da receita da OpenAI vem de empresas que usam seus serviços para criarem seus próprios aplicativos de IA, o que torna a implementação de recursos avançados um importante argumento de venda.

A concorrência também tem se acirrado à medida que os gigantes da tecnologia, incluindo a Alphabet, controladora do Google, integram modelos de IA capazes de processar diferentes formas de informação, como vídeo, áudio e texto, em suas empresas.

A OpenAI espera que sua receita salte de 3,7 bilhões de dólares em 2024 para 11,6 bilhões no próximo ano, conforme informou a Reuters no mês passado. A empresa também está no meio de uma captação de recursos de 6,5 bilhões de dólares que pode avaliá-la em 150 bilhões.

Como parte do lançamento de terça-feira, a OpenAI apresentou uma ferramenta de ajuste fino para modelos após o treinamento que permite aos desenvolvedores de software melhorar as respostas geradas por seus modelos usando imagens e texto.

Esse processo de ajuste fino pode incluir o feedback de humanos que fornecem ao modelo exemplos de respostas boas e ruins com base em suas respostas.

O uso de imagens para ajustar os modelos dará a eles recursos mais fortes de compreensão de imagens, possibilitando aplicações como pesquisa visual aprimorada e melhor detecção de objetos para veículos autônomos, disse a OpenAI.