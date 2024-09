Trump diz que processará Google caso vença a eleição

“Foi descoberto que o Google usa ilegalmente um sistema para só revelar e mostrar notícias ruins sobre Donald J. Trump, algumas inventadas para esse propósito, e ao mesmo tempo só revela notícias boas sobre” a candidata democrata, Kamala Harris, afirmou o republicano.

“Essa é uma atividade ilegal e espero que o Departamento de Justiça os processe criminalmente por essa flagrante interferência nas eleições”, afirmou Trump. “Se não, e sujeito às leis do nosso país, pedirei que sejam processados nos mais altos níveis quando eu vencer a eleição e me tornar o presidente dos Estados Unidos.”

O Google não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse sobre o tema.

Trump fez uma acusação similar contra o Google em 2019, de acordo com o jornal The Washington Post. Ele afirmou em postagens no então Twitter, agora conhecido como X, que o Google favorecia notícias negativas sobre ele na eleição presidencial de 2016, disse o jornal. Na época, a empresa rejeitou a alegação.

Contudo, nas últimas semanas, alguns apoiadores do ex-presidente retomaram tais acusações. Em julho, dias após a tentativa de assassinato contra Trump, o bilionário Elon Musk usou a rede social X para acusar o Google de ter uma proibição de buscas para o ex-presidente.

(Reportagem de Jasper Ward e Kanishka Singh)