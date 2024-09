Ubisoft enfrenta greve após plano para limitar trabalho remoto

"Após mais de cinco anos trabalhando eficientemente no contexto do trabalho remoto, muitos de nossos colegas construíram e reconstruíram suas vidas (vida familiar, habitação, paternidade etc) e não podem simplesmente retornar para as condições empregatícias anteriores”, disse o sindicato em comunicado.

O grupo afirmou que a greve ocorrerá entre 15 e 17 de outubro.

As ações da Ubisoft caíram mais de 17,5% depois que a empresa anunciou na quarta-feira adiamento do lançamento de "Assassin's Creed Shadows" em três meses.

A empresa contava com o game e com “Star Wars Outlaws” — que foi lançado mas não teve a recepção esperada — para melhorar sua situação financeira depois de quatro anos de fluxo de caixa negativo, cancelamentos e atrasos de jogos.

Além disso, um investidor ativista que pressiona pela venda da Ubisoft recebeu apoio de 10% dos acionistas, informou a empresa em carta nesta quinta-feira.