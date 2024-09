Microsoft investirá R$14,7 bi no Brasil em três anos

SÃO PAULO (Reuters) -A Microsoft vai investir 14,7 bilhões de reais em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial (IA) no Brasil ao longo de três anos, o maior montante já aportado de uma única vez pela companhia no país, informou nesta quinta-feira a empresa.

O anúncio ocorreu durante evento da gigante de tecnologia em São Paulo, que contou com a presença do CEO da Microsoft, Satya Nadella, e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin.

A companhia também anunciou que oferecerá um programa de treinamento em habilidades de IA, o ConectAI, para 5 milhões de pessoas nos próximos três anos no país.