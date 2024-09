James Cameron, diretor de "Titanic", entra em conselho de empresa de IA

(Reuters) - A Stability AI anunciou nesta terça-feira que James Cameron, diretor dos filmes "Titanic" e "O Exterminador do Futuro", entrou para o conselho de administração da startup de inteligência artificial.

A ascensão meteórica da tecnologia de inteligência artificial generativa tem chamado a atenção de Hollywood em um momento em que os custos de produções aumentaram.

Depois que a ferramenta de conversão de texto em vídeo da OpenAI, Sora, criou sensação em fevereiro com suas imagens de alta qualidade, executivos e agentes de Hollywood se reuniram com a empresa para discutir os possíveis usos da tecnologia, disseram membros do setor.