Chatbot da Meta começará a falar nas vozes de Judi Dench, John Cena e outros famosos

Por Katie Paul

NOVA YORK - A Meta, proprietária do Facebook, está planejando anunciar esta semana acordos com atores como Judi Dench, Kristen Bell e John Cena para dar voz ao seu chatbot Meta AI, disse uma fonte familiarizada com os planos da empresa.

O novo recurso de áudio oferecerá aos usuários a opção de selecionar uma voz para o assistente digital do tipo ChatGPT da Meta a partir de uma lista de cinco celebridades, que também incluem Awkwafina e Keegan-Michael Key, bem como várias opções de voz genéricas, disse a fonte.