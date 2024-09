Possível compra da Intel pela Qualcomm pode gerar preocupações antitruste

A Qualcomm, que também fornece para a Apple, acelerou esforços de expansão para além de seu principal negócio de smartphones, com chips para setores como automotivo e de PCs, sob o comando do presidente-executivo Cristiano Amon. No entanto, a empresa continua muito dependente do mercado de telefonia móvel, que enfrentou dificuldades nos últimos anos devido à queda na demanda por aparelhos no pós-pandemia.

Amon está pessoalmente envolvido nas negociações com a Intel e vem examinando várias opções para um acordo com a empresa, disseram fontes à Reuters.

Essa não é a primeira vez que a Qualcomm está buscando uma grande aquisição. A empresa tentou a compra da rival NXP Semiconductors por 44 bilhões de dólares em 2016, mas abandonou a oferta dois anos depois, após não conseguir obter a aprovação dos órgãos reguladores chineses.

Enquanto a Intel projeta e fabrica seus chips que equipam computadores pessoais e data centers, a Qualcomm nunca operou uma fábrica de chips. A empresa usa fabricantes contratados, como a TSMC, e projetos e outras tecnologias fornecidas pela Arm Holdings.

De acordo com os analistas, a Qualcomm não tem a experiência necessária para impulsionar o incipiente negócio de fundição da Intel, que recentemente nomeou a Amazon.com como seu primeiro grande cliente.

"Não sabemos por que a Qualcomm seria uma proprietária melhor para esses ativos", disse Stacy Rasgon, da Bernstein.