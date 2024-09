Fãs da Huawei ficam decepcionados com falta de celular de US$2.800 em lojas

As pré-encomendas do Mate XT ultrapassaram 6,5 milhões de unidades, quase o dobro dos cerca de 3,9 milhões de smartphones dobráveis vendidos em todo o mundo no segundo trimestre deste ano, de acordo com a consultoria IDC. A "pré-encomenda" não exige que os consumidores façam um depósito.

A Huawei não informou quantos telefones foram produzidos até o momento ou quantos clientes receberão o Mate XT no lançamento.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário sobre quantos novos iPhones estavam disponíveis para venda na China nesta sexta-feira.

No site de vendas Xianyu havia cerca de 4.760 listagens do novo telefone da Huawei - tanto para venda quanto para pré-encomendas - na tarde desta sexta-feira. O preço médio dos telefones na plataforma era de 50.000 iuans (7.089 dólares).

No mercado de eletrônicos de Huaqiangbei, em Shenzhen, uma vendedora de celulares disse que estava vendendo a versão mais cara do Mate XT - com maior memória - por 150 mil iuans (21.290 dólares), em comparação com o preço da loja de 23.999 iuans. A vendedora estava oferecendo o modelo de 2.800 dólares por mais de 4.000.

Perguntada se havia vendido algum, ela respondeu: "Algumas pessoas pediram, mas é muito caro".