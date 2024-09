Waymo negocia com Hyundai produção de táxis robôs, diz jornal

A Zeekr disse: "Não há nenhuma mudança na parceria da Zeekr com a Waymo", acrescentando que as duas empresas estão "trabalhando ativamente juntas para implantar os veículos".

A Hyundai disse: "nada está determinado nesta fase sobre novos negócios", referindo-se ao seu plano de vender a plataforma de veículos da companhia para empresas de tecnologia de direção autônoma.

A Motional, uma unidade de tecnologia de direção autônoma do Hyundai Motor Group, no início deste ano adiou planos de lançar um serviço de robotáxi baseado no Ioniq 5 até 2026, publicou o site TechCrunch em maio.