99 segue interessada em transporte de passageiro por motos em São Paulo e vê apoio da população

"Temos dialogado com a prefeitura. Os motociclistas querem, as pessoas querem", disse o diretor de comunicação da 99, Bruno Rossini, sobre o serviço de moto por aplicativo.

"A faixa azul é uma inovação bem-vinda que tem aumentado a segurança das pessoas", afirmou Rossini, citando a faixa exclusiva para fluxo de motocicletas que vem sendo instalada pela prefeitura em várias vias da cidade, que já atingiu os 200 quilômetros de extensão.

A 99 opera serviço de passageiro por moto no Brasil desde janeiro de 2022. A empresa começou por João Pessoa, e hoje está presente com o serviço em 3.300 cidades do país, somando 500 mil motociclistas cadastrados. São Paulo e Brasília são as únicas capitais onde o serviço não está disponível. A rival Uber também está presente em cidades do país.

No Rio de Janeiro, que chegou a impedir temporariamente o serviço, a pesquisa afirma que o tempo de deslocamento diário dos usuários foi reduzido em 41% após a implantação do transporte de passageiro por moto, "o que representa 26 minutos a menos por dia ou 105 horas economizadas por ano".

A pesquisa da Access Partnership, que ouviu 400 pessoas na cidade de São Paulo e cerca de 300 no Rio de Janeiro, não traz dados sobre acidentes, mas Rossini afirmou que "99,9% das corridas terminam de maneira segura", citando dados de levantamentos anteriores da empresa.

Segundo ele, isso ocorre diante de mecanismos no aplicativo que incluem alertas sonoros para controle da velocidade trafegada pelo motociclista quando está com passageiro e relatórios sobre as corridas feitos pelos usuários da plataforma.