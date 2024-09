Intel fará chip personalizado para Amazon

A Intel planeja manter seu negócio de manufatura, ou fundição, dentro da empresa. O negócio de fundição é crucial para o plano de recuperação de Gelsinger para a empresa revelado em 2021. Até a Amazon, a Intel vinha se esforçando para encontrar clientes importantes para sua produção terceirizada de chips que pudessem ser revelados publicamente.

Na segunda-feira, a Intel também disse que recebeu até 3 bilhões de dólares em financiamento direto do CHIPS and Science Act dos EUA, como parte do programa Secure Enclave, do governo dos Estados Unidos.

A empresa disse que planeja comunicar em outubro os funcionários que serão atingidos poe demissões. A Intel emprega cerca de 15 mil trabalhadores.