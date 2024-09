Amazon exigirá trabalho presencial cinco dias por semana em 2025

A exigência de trabalho presencial tem sido profundamente impopular entre um grupo de funcionários que afirma que trabalhar em casa é eficaz e poupa tempo e dinheiro do deslocamento. Em maio do ano passado, os trabalhadores da sede da Amazon em Seattle fizeram uma greve em protesto contra as mudanças na política da gigante do comércio eletrônico, demissões em massa e a exigência de retorno ao escritório.

A Amazon também está eliminando um programa anterior que permitia aos funcionários a opção de trabalhar em qualquer lugar durante quatro meses por ano.