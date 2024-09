Trump "tem muito a fazer" e não entende papel de Taiwan na indústria de chips, diz ministro taiwanês

Falando a repórteres em Taipé antes do evento Semicon Taiwan desta semana, que contará com a presença de altos executivos da TSMC, Samsung e SK Hynix, Kuo rejeitou os comentários de Trump.

"Taiwan não roubou a indústria de chips dos EUA", disse Kuo, anteriormente executivo sênior de um fornecedor da TSMC, a Topco Scientific.

Taiwan ajuda a complementar o setor de chips dos EUA na fabricação e produz chips conforme encomendado pelo setor dos EUA, acrescentou.

"Isso é um mal-entendido da parte de Trump. O presidente tem muito a fazer; talvez um amigo ou concorrente em Taiwan tenha lhe dito isso", disse Kuo.

A TSMC está gastando bilhões na construção de novas fábricas no exterior, incluindo 65 bilhões de dólares em três fábricas no Estado norte-americano do Arizona, embora diga que a maior parte da produção permanecerá em Taiwan.

As fábricas da TSMC no Arizona são uma parte crucial dos esforços do governo do atual presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, para impulsionar a cadeia de suprimentos de chips e garantir que os Estados Unidos sejam menos dependentes de chips fabricados no exterior.