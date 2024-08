Fintech britânica Revolut se junta aos maiores bancos da Europa com avaliação de US$ 45 bilhões após venda de ações

A avaliação consolida a posição da Revolut como uma das fintechs mais valiosas da Europa.

Com a avaliação de 45 bilhões de dólares, ela vale mais do que o dobro do banco francês Société Générale, que tem uma capitalização de mercado de 19 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG, e do britânico Barclays, atualmente avaliado em 43 bilhões de dólares.

Os bancos europeus tradicionais, entretanto, foram prejudicados por anos de baixa lucratividade e novas regulamentações, o que prejudicou suas avaliações. O Barclays, por exemplo, viu suas ações se recuperarem apenas até o mesmo nível de uma década atrás.

Os investidores na Revolut estão apostando que a empresa de nove anos tem perspectivas de crescimento muito melhores do que os credores tradicionais.

Ela vem crescendo rapidamente, reportando um lucro recorde antes dos impostos de 438 milhões de libras (564,36 milhões de dólares) em 2023 e diz que agora tem 45 milhões de clientes em todo o mundo. Os investidores acreditam que uma licença bancária no Reino Unido, concedida no mês passado, permitirá que a empresa atraia clientes que desejam serviços bancários baseados em aplicativos para longe dos bancos de rua e sem a base de custos de manter uma rede de agências.

Fundada pelo presidente-executivo, Nikolay Storonsky, em 2015, a Revolut é um dos poucos aplicativos de serviços financeiros, ou "fintechs", que surgiram no Reino Unido na última década. Ela oferece serviços financeiros por meio de um aplicativo, em vez de ter agências físicas, e foi avaliada pela última vez em 33 bilhões de dólares em uma captação de recursos em 2021.