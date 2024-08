Uber tem resultado acima do esperado com força no Brasil e Índia

A receita da empresa aumentou 16%, para 10,70 bilhões de dólares no segundo trimestre. Analistas esperavam 10,57 bilhões de dólares, segundo dados da Lseg.

Em uma base ajustada, a Uber teve lucro de 1,6 bilhão de dólares, acima do 1,51 bilhão previsto em média pelo mercado.

A receita do segmento de transporte de passageiros, o maior negócio da empresa, cresceu 25%, chegando a 6,13 bilhões de dólares, acima das expectativas de 5,94 bilhões. O negócio de entregas da Uber faturou 3,29 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas de 3,32 bilhões.

"Embora tenha havido algumas preocupações sobre os gastos do consumidor com restaurantes e entregas, não estamos vendo nenhum impacto hoje", disse Khosrowshahi.

A Uber, no entanto, previu que a receita bruta do terceiro trimestre - que incluem seus segmentos de mobilidade, entrega e frete - ficarão entre 40,25 bilhões e 41,75 bilhões de dólares, sendo que o ponto médio ficou abaixo das estimativas dos analistas de 41,26 bilhões.

A empresa disse que espera lucro ajustado entre 1,58 bilhão e 1,68 bilhão de dólares no terceiro trimestre, em comparação com as estimativas de 1,62 bilhão.