Rival dispara na bolsa após falha em software da CrowdStrike

(Reuters) - As ações de empresas de segurança eletrônica subiam no início do pregão nesta segunda-feira, ampliando ganhos de sexta-feira depois que um problema de atualização de software da CrowdStrike causou travamento de milhares de computadores ao redor do mundo.

As ações da rival da CrowdStrike SentinelOne subiam cerca de 10%, para 24,02 dólares; atingindo a maior alta em quatro meses.

Já as ações da CrowdStrike ampliavam perdas de sexta-feira, caindo cerca de 12% nesta segunda-feira, maior queda em seis meses, cotadas a 267,33 dólares.