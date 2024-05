Anthropic contrata brasileiro cofundador do Instagram como chefe de produto

A Anthropic apresentou um conjunto de modelos de IA conhecido como Claude 3 em março e afirmou que ele supera os modelos rivais, como o GPT-4, da OpenAI, e o Gemini 1.0 Ultra, do Google, em vários testes de benchmark.

"A experiência de Mike no desenvolvimento de produtos intuitivos e experiências de usuário será inestimável à medida que criarmos novas maneiras das pessoas interagirem com Claude, especialmente no local de trabalho", disse o presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei.

No início deste mês, a empresa lançou uma versão comercial do Claude 3, com preço de 30 dólares por usuário por mês.

Krieger, por outro lado, vendeu sua plataforma de notícias orientada por IA, a Artifact, para o Yahoo no mês passado, pois a empresa não viu oportunidades de mercado suficientes para justificar um investimento contínuo no produto. O brasileiro renunciou ao cargo de diretor técnico do Instagram em 2018.

(Por Zaheer Kachwala)