Apple lança laptops MacBook Air com chips M3 mais rápidos

(Reuters) - A Apple revelou nesta segunda-feira um par de novos laptops MacBook Air equipados com os processadores M3 em aposta que os modelos mais potentes atrairão consumidores que desejam atualizar seus equipamentos.

Os novos modelos de MacBook Air vêm com telas de 13 e 15 polegadas e são até 60% mais rápidos do que o modelo com o processador M1 da Apple, informou a empresa.

Os preços do modelo menor começam em 1.099 dólares nos Estados Unidos, enquanto a versão básica do MacBook Air maior custa 1.299.