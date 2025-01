Sony anuncia data do fim da distribuição de jogos de PS4 na PS Plus

A Sony vai deixar de oferecer jogos mensais para resgate na PlayStation Plus Essential e em outros dois catálogos da PS Plus a partir de janeiro do ano que vem, alimentando ainda mais os rumores de que a geração do PS4 está chegando ao fim.

O que aconteceu

A partir de janeiro de 2026, não serão mais oferecidos jogos mensais para resgate na PS Plus Essential e no Catálogo de Jogos da PS Plus Extra e Deluxe. Em comunicado publicado no blog oficial, a Sony diz que jogos para o PS4 serão oferecidos "ocasionalmente".

Motivo é a migração para o PS5. "À medida que mudamos para o PS5, os jogos do PS4 não serão mais um benefício importante", afirma, no mesmo comunicado em que trouxe os jogos disponibilizados este mês.