Escolha do tecido importa: como ficar menos fedido após treinar

Na hora da atividade física, é melhor usar algodão ou poliéster? Se você não gosta do cheiro que se desprende da roupa após o treino, a resposta certa é algodão. A conclusão tem embasamento científico: estudo publicado na revista Applied and Environmental Microbiology já investigou o porquê de roupas sintéticas terem um odor pior que as de algodão, após uma sessão fitness.

Tudo começou com voluntários que se dispuseram a cheirar duas camisetas, uma de algodão e outra de poliéster, usadas por pessoas saudáveis durante um treino de uma hora de spin.

A análise foi feita 28 horas após o término do exercício físico, para dar tempo de as bactérias quebrarem os ácidos graxos encontrados no suor em moléculas de ar menores. É isso que traz a sensação de mau cheiro.