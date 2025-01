Políticas de uso de redes sociais não se sobrepõem à nossa Constituição

Virou o ano, mas o sentimento é de que estamos andando para trás. Com o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, o radicalismo de extrema direita voltou a abrir as asas no mundo. Um exemplo disso foi o anúncio da Meta —dona do Facebook, WhatsApp e Instagram— de que vai reduzir as políticas de moderação de conteúdo de suas plataformas. Na prática, essas redes sociais não terão mais nenhum compromisso com a verdade e a segurança dos usuários —inclusive menores de idade.

Entre outras medidas, a Meta acabará com o sistema de checagem de fatos, e o algoritmo, que tinha sido ajustado por incitar a agressividade e a polarização, voltará a recomendar mais conteúdo político. Além disso, personalidades ligadas ao partido de Donald Trump passarão a ocupar cargos-chave da empresa, como o Conselho de Administração e a chefia de políticas públicas.

Outra iniciativa da Meta foi alterar as normas contra discursos de ódio, passando a permitir que pessoas LGBTQIA+ sejam classificadas como "doentes mentais" ou "anormais". É um escárnio criminoso, não admitido pela legislação brasileira.