Existe alguma estratégia para você ganhar na loteria? A ciência explica

Ganhar na loteria já é difícil. Agora, imagine ganhar duas vezes o prêmio em pouco tempo? Esse foi o feito do cantor Edésio Nascimento, conhecido como "Milionário do Brega", que vive no interior do Maranhão. O mais impressionante foi que ele conseguiu a façanha com a diferença de três meses. Somando as duas premiações, ele diz que ganhou cerca de R$ 1,8 milhão.

Nascimento revelou que segue uma estratégia: apostar junto com outras pessoas, nos famosos bolões, e todos os dias. Mas, afinal, será que existe mesmo uma tática para faturar na loteria? Bom, a matemática, ciência do raciocínio lógico, pode responder a essa pergunta de um milhão de reais (ou mais).

Partindo da premissa de que os jogos são, em sua totalidade, honestos, todos os números envolvidos nas apostas têm a mesma chance de sair. Ou seja, o segredo está mesmo na aleatoriedade.