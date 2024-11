TikTok fora do ar? Como rede pode ser bloqueada no Brasil após investigação

O não cumprimento das medidas preventivas implica na progressão das ações da ANPD, que poderá, a seu critério, adotar outras medidas preventivas adicionais ou atuar de forma repressiva, aplicando providências compatíveis com a gravidade do caso. [...] Além disso, o descumprimento será considerado circunstância agravante no âmbito de processo administrativo sancionador. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em ofício

TikTok disse ao UOL que colabora com a ANPD. "O aprimoramento dos mecanismos de controle etário é um desafio em toda a indústria, e continuaremos a fortalecer nossa abordagem, colaborando com a ANPD — e com parceiros da indústria e da sociedade civil para encontrar outras soluções". A empresa ressaltou que a plataforma é destinada a pessoas a partir dos 13 anos. "Trabalhamos proativamente para aplicar nossas políticas, incluindo a remoção contínua de contas que não atendem ao requisito mínimo de idade".

ANPD impôs determinações a app na última semana

O ''feed sem cadastro'' deve ser desativado em até 5 dias úteis. Segundo a ANPD, o objetivo é garantir que crianças e adolescentes não usem a plataforma sem o cadastro prévio e sem passar pelos mecanismos de verificação de idade.

TikTok também deve implementar um plano para aprimorar os mecanismos de verificação de idade. O documento deve ser apresentado em até 15 dias úteis e precisa impedir cadastros indevidos, aprimorando o protocolo de exclusão de contas de menores.

A ANPD também constatou indícios de tratamento irregular de dados pessoais de crianças e adolescentes. Segundo o órgão, a coleta dessas informações estaria sendo feita por meio do uso sem login na rede e pela fragilidade do TikTok em identificar o acesso desse público.