'Usava lanterna do celular': sem energia, ocupação se vira com poste solar

De forma resumida, a placa solar capta energia durante o dia, e a armazena numa bateria de chumbo, que fica protegida por uma caixinha.

Quando chega a noite (com o fim da incidência de luz) e ativação do sensor, a energia da bateria ilumina a lâmpada do poste. Quando começa a amanhecer, o sensor "desliga" o poste, e a placa solar volta a captar energia.

Logo, o sistema não precisa de energia elétrica para funcionar.

Poste da Litros de Luz na ocupação Anchieta, na zona sul de São Paulo. Ele é feito de cano de PVC e conta com uma bateria de chumbo, uma placa solar, uma lâmpada e uma garrafa PET que ajuda a irradiar a luz Imagem: Guilherme Tagiaroli/UOL

A iniciativa é um projeto do Instituto Camargo Corrêa, feito em parceria com a ONG Litros de Luz. A organização, financiada pelo instituto para este projeto, cria oficinas na comunidade para que moradores e voluntários montem os postes e sistemas elétricos envolvidos.

Antes da instalação, é feito um mapeamento, que espalhou 82 postes pela comunidade —o processou começou no ano passado e foi finalizado neste ano. A incidência de luz de cada poste tem um alcance de até 10 metros, e resolve bem a vida da maioria dos moradores.