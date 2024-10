'Tivemos 7,6 milhões de acessos', diz Cármen Lúcia sobre falhas no e-Título

Ela explica que apenas foi criada uma fila de acesso. "Não houve problema algum, o que ocorreu foi uma demora maior na resposta, considerando exatamente a quantidade de acessos. Á medida em que eles foram atendidos, se regularizou e voltou à resposta normal", afirmou antes de reforçar a normalidade da operação.

Cármen Lúcia garantiu que a votação caminha de maneira tranquila. Segundo a presidente do TSE, as ocorrências estão todas dentro da normalidade. Ela garantiu um novo relato sobre a situação após o fechamento das urnas.

A presidente do TSE não comentou a respeito da situação de Pablo Marçal. "Eu não falo sobre candidato algum, eu sou juíza do Brasil inteiro", respondeu ao ser questionada sobre a divulgação do laudo falso pelo candidato à prefeitura pelo PRTB.

A ministra votou em Belo Horizonte (MG) pela manhã. Ao chegar no local de votação logo após a abertura das urnas, a ministra aguardou na fila com os demais eleitores no Colégio Santo Agostinho, na região centro-sul da capital mineira. Em seguida, ela seguiu para o Gabinete Integrado de Segurança das Eleições no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Minas Gerais.