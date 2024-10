'Ih, votei na Tabata', brinca Datena após deixar local de votação

Fãs aguardavam o apresentador na porta do colégio, nos corredores e até com flores. Durante coletiva de imprensa após votar, ele disse que se arrependeu "de levar a campanha até o fim". Sem demonstrar esperança com a disputa o segundo turno, ele não deixou claro se continuará no partido tucano após o resultado. "Minha parceria é com José Aníbal, que tá aqui do meu lado", disse ele.

Candidatos em São Paulo que já votaram

Às 9h, Guilherme Boulos (PSOL) votou com a família no CEU Campo Limpo, na zona sul. Também o acompanharam a candidata a vice, Marta Suplicy, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Depois, o candidato foi até o Jardim Paulistano, onde vota Marta. Por volta das 11h30, Boulos acompanhou a avó, Dona Cida, no local de votação dela, na Avenida Paulista.

Às 11h30, a candidata Marina Helena votou com a filha na Escola de Educação Municipal Infantil Tide Setubal, no Itaim Bibi.

Pablo Marçal (PRTB) deve votar às 16h no Centro Educacional Brandão, em Indianópolis, informou a campanha dele.