'E a rampa?', 'andada boa': idosos sofrem com mudança de local de votação

"Em razão das mudanças, que ocorrem em regra quando há obras nos locais de votação, a Justiça Eleitoral tem feito ampla divulgação para que as eleitoras e eleitores pesquisem seu local de votação com antecedência por meio do site do TRE-SP, do TSE, do e-Título ou do telefone 148", afirmou em nota.

Questionado sobre as reclamações ouvidas pela reportagem, o órgão argumentou que o prazo de transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade se encerrou em 8 de maio. A mudança temporária poderia ter sido solicitada até 22 de agosto. "Quem não fez a transferência para uma seção acessível poderá fazer a solicitação a partir de 5 de novembro, data de reabertura do cadastro eleitoral, na página de Autoatendimento da Justiça Eleitoral ou de forma presencial, nos cartórios", explicou.

"A Justiça Eleitoral ainda está distribuindo um formulário de identificação de eleitores e eleitoras com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais de votação. O formulário busca auxiliar a Justiça Eleitoral na adequação dos locais de votação para as eleições futuras e reduzir as barreiras físicas e arquitetônicas que dificultem o exercício do voto", completou o TRE-SP.