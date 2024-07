Deixar camisinha no bolso ou carteira? Entenda por que não é uma boa ideia

É a data de validade das camisinhas que garante sua segurança e eficácia. Como qualquer produto fabricado com borracha natural, os preservativos, feitos de látex, perdem suas propriedades físicas ao longo do tempo e podem romper-se com mais facilidade depois de vencidos.

No entanto, especialistas afirmam que ainda assim, é melhor usar um preservativo que passou da data de validade do que não se prevenir. Normalmente, as camisinhas são fabricadas com uma margem de segurança para seu uso por algum tempo após seu vencimento. Em geral, a validade dos preservativos varia de três a cinco anos e, após abertos, eles devem ser utilizados imediatamente.

Além dos maiores riscos de transmissão da Aids, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e da gravidez indesejada, a utilização incorreta do produto pode abalar a confiança na eficácia do método preservativo, trazendo como consequência a diminuição de seu uso e aumentando os riscos de doenças.



Por outro lado, enquanto o preservativo estiver na data de validade, o fabricante é o responsável pelo produto e por eventuais problemas do consumidor.



Cuidados



Na prática, a vida útil e a segurança do preservativo podem diminuir se alguns cuidados não forem tomados - mesmo que o prazo de validade ainda não tenha vencido.