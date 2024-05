O que aconteceria com o Universo se a matéria escura sumisse?

As galáxias anãs são as mais numerosas no Universo. Essas galáxias têm uma proporção maior de matéria escura em relação à massa total do que as galáxias mais maciças. Nessas galáxias, a massa da matéria escura pode ser até dezenas de milhares de vezes maior do que a da matéria visível. Portanto, nesse caso, as consequências da perda da matéria escura seriam muito maiores do que a perda das estrelas externas: as galáxias anãs se fragmentariam completamente.

Nada muda sem Sagitário A*

Não sabemos como o buraco negro no centro de nossa galáxia, Sagittarius A* se formou. Embora seja chamado de buraco negro, sua origem não se deve necessariamente a um colapso da matéria escura.

O buraco negro no centro de nossa galáxia atua muito localmente. De qualquer forma, ele não dita a órbita do Sol e não tem efeito considerável. Na escala da galáxia como um todo, a atração do buraco negro é irrelevante. Se o removêssemos do sistema, provavelmente nada de significativo aconteceria.

A fusão da Via Láctea com Andrômeda

Contando suas 200 bilhões de estrelas, seu buraco negro supermaciço e seu halo de matéria escura, a Via Láctea tem uma massa de cerca de 1,15 trilhão de sóis. É por isso que a chamamos de galáxia maciça. Andrômeda, nossa galáxia vizinha mais importante, também é maciça, com uma massa de cerca de 1,5 trilhão de vezes a do Sol.