Tira o restinho do ketchup desse jeito? Você usa leis da física e não sabe

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro (https://www.uol.com.br/tilt/brasil-do-futuro/), no nosso Canal do WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va5YoCZLY6dCVc4Zsx0i), no Instagram (https://www.instagram.com/brasildofuturo_uol/) e no TikTok (https://www.tiktok.com/@tilt_uol?lang=en).