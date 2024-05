Inovou demais, campeão: você trocaria sua moto por essa 'cabra-robô'?

Podem até ser revolucionários, mas, com certeza, os veículos de transporte individual estão ficando cada vez mais esquisitos. E, se você assistiu a filmes de ficção científica e agora está à espera de carros-voadores, pode ficar decepcionado muito em breve com o que de fato pode vir.

Tem gente que vê qualquer vídeo de robô humanoide andando por aí e já sente medo, agora eu quero ver o que vocês vão achar dessa maravilhosa cabra elétrica

Dario Centurione, influenciador do Almanaque SOS no quadro "Inovou demais, campeão", do projeto "Brasil do Futuro"

No perfil do Instagram da iniciativa do UOL que apresenta diferentes inovações científicas e tecnológicas, Centurione fala sobre a "cabra-robô" chamada de Bex, em alusão à espécie de cabras Íbex.