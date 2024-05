Pesquisadores do MIT criam engenhoca para separar bolacha no meio; e falham

Se depender desses pesquisadores do renomado MIT (Massachusetts Institute of Technology), quando pensar em inovação, não serão implantes cerebrais ou exoesqueletos que você vai imaginar. O que passará pela sua cabeça serão, sim, engenhocas que manipulam recheios de biscoitos e bolachas.

Esse é o dispositivo mais útil, inovador e revolucionário dos últimos anos

Dario Centurione, influenciador do SOS Almanaque

No quadro "Inovou demais, campeão", parte do projeto Brasil do Futuro, o influenciador comenta o "Oreômetro", uma ferramenta criada para ter precisão científica ao separar biscoitos recheados em duas metas que tenham a mesma quantidade de recheio.