Foragidos do 8 de Janeiro: é fácil se livrar de tornozeleira eletrônica?

Mesmo em área sem cobertura móvel, ela é detectada. Caso o preso tente "dar uma fugidinha", a tornozeleira continua coletando e armazenando dados, para enviá-los quando houver acesso novamente.

Mesmo sem bateria é possível rastreá-la. Deixá-la "morrer" não funciona e é considerada uma violação. Com o GPS sempre ligado e a transmissão contínua de dados, o consumo de bateria é alto, parecido com o de um smartphone, com duração estimada em 24 horas. Uma das obrigações do preso é recarregá-la, por meio de um cabo longo. Quando a bateria chega a apenas 25% da carga, há avisos: um bipe e uma vibração a cada 10 minutos, inicialmente, e a cada cinco minutos mais perto de se desligar.

Como ela funciona?

Presa ao tornozelo por uma tira de borracha, ela tem um senso GPS e um modem. O primeiro determina a localização da pessoa, via satélite, e o segundo transmite os dados, criptografados, para a central de monitoramento, via sinal de celular. Tanto o aparelho como o serviço de acompanhamento são fornecidos por empresas privadas, contratadas pelos governos estaduais. Essas companhias possuem funcionários que acompanham em uma tela cada passo dado por quem usar o acessório.

Cada tornozeleira é programada com "áreas de inclusão" previamente definidas. Ou seja, regiões em que os presos podem ir, de acordo com a pena. Alguns não podem sair de casa, outros podem ir ao trabalho e voltar, até um determinado horário. As regiões que não contemplam as penas são incluídas na "área de exclusão" do sistema. Se alguém vai até onde não poderia, ou sai de casa fora do horário permitido, um alarme soa na central de monitoramento. A central pode então enviar um contato sonoro de alerta pela própria tornozeleira, fazer uma ligação para solicitar o retorno (a pessoa pode explicar ser uma emergência, como uma ida ao hospital) ou ainda comunicar a Polícia Militar, se não houver retorno.

Por que ela existe?

A tornozeleira eletrônica foi regulamentada como uma medida para diminuir a superlotação das penitenciárias. Além disso, também ajuda a reduzir gastos do sistema prisional, já que os investigados/condenados poderiam ficar em prisão domiciliar e serem monitorados 24 horas por dia. Com os anos, ela passou a ser cada vez mais utilizada no regime semiaberto também.