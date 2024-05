Tempestade solar bagunça sinal de GPS e afeta máquinas agrícolas

Outro problema é que a tempestade solar pode afetar o funcionamento de satélites, que fazem medições relacionada à meteorologia na Terra ou nos ajudam a nos localizar na Terra, como o GPS (Sistema Global de Posicionamento).

De acordo com o site 404 Media, máquinas agrícolas de precisão guiadas por sistemas de GPS nos Estados Unidos começaram a apresentar problemas na última sexta-feira (10), com a falha se estendendo pelo fim de semana.

Segundo aviso do site da Landmark Implement, uma empresa que ajuda na implementação de máquinas agrícolas da marca John Deere, sistemas de GPS estavam desregulados a ponto de equipamentos errarem quase 30 centímetros do local onde ela devia operar. Pode parecer pouco, mas as linhas de plantação são tão pequenas, para o melhor uso do solo, que máquinas pouco precisas poderiam arruinar o produto a ser colhido, por exemplo.

"Aconselhamos que vocês fiquem de olho na orientação por linhas [executados pelas máquinas]", diz o comunicado para usuários de máquinas afetadas, recomendando que eles desligassem uma função automatizada do equipamento.

Reportagem do 404 Media informa que a agricultura de precisão representa metade das plantações de milho, algodão, soja e trigo nos Estados Unidos.

Apesar do efeito em máquinas de agricultura de precisão, não há relatos de problemas em sistemas de GPS usados em aplicativos de transporte, por exemplo.