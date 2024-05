IA vai bombar nas eleições: tribunal da Meta cobra ação contra manipulação

Oitenta eleições acontecem neste ano no mundo, incluindo as presidenciais nos EUA e as municipais no Brasil, e este será mais um teste de fogo para as redes sociais. O Conselho de Supervisão da Meta, tribunal de 22 especialistas que baliza as práticas da empresa dona de Facebook, Instagram e Threads, já se prepara para lidar com o uso desenfreado de IA (inteligência artificial).

O risco de interferência no processo democrático é real, diz o grupo, e o uso da tecnologia vai confundir o eleitorado com textos e imagens manipulados.