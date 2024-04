Galaxy Ring: o que já sabemos sobre o anel inteligente que chega em 2024

O smart ring oferecerá o "My Vitality Score", que deve ser um resumo da saúde geral do usuário com base em métricas como sono, atividades, frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca.

Espera-se também que tenha informações de rastreamento do sono para ajudar os usuários a compreenderem sua qualidade e a duração do sono todas as noites, além de um monitoramento dos ciclos menstruais das mulheres.

Samsung já confirmou em fevereiro que a bateria do smart ring durará entre cinco e nove dias.

Seu lançamento deve ocorrer entre os meses de julho e agosto. Ele será apresentado juntamente com os smartphones Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Preço do Samsung Galaxy Ring ainda é desconhecido, entretanto seu concorrente direto - o Oura Ring - tem seu modelo atual mais barato disponível por US$ 299 (R$ 1.563 na cotação atual) atualmente nos Estados Unidos.

Outros concorrentes, como Ultrahuman Ring Air e o RingConn Smart Ring, têm preços respectivamente de US$ 349 (R$ 1.825) e US$ 279 (R$ 1.459). Entretanto, acredita-se que o anel da Samsung chegue por cerca de US$ 300.