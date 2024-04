Apple deve lançar novos produtos em maio; confira o que já se sabe

Segundo a Bloomberg, o iPad Pro 7º geração terá dois tamanhos e telas com tecnologia Oled, resultando em maior nitidez e intensidade de brilho. Por ser mais avançada do que o padrão atual, isso pode influenciar numa alta do preço do tablet.

O processador escolhido para o tablet deve ser o chip M3, presente nos computadores mais avançados da Apple, como o Macbook Air M3, que chegou ao Brasil no mês passado.

Preço elevado

Informações do site MacWorld dão conta de que o iPad Pro poderia ter um preço inicial de US$ 1.499 (R$ 7.600 na cotação atual, sem impostos) em sua versão com tela de 11 polegadas. Isso seria um aumento de quase o dobro para o preço inicial da geração atual, que chegou em 2022 por US$ 799 (R$ 4.100).

O iPad Pro de 12,9 polegadas também teria um forte aumento, de US$ 1.099 (R$ 5.600) no preço inicial para custar entre US$ 1.799 e US$ 1.999 (R$ 9.100 e R$ 10.100).

Já o site DigiTimes os aumentos poderiam ser menores, com US$ 999 (R$ 5.050) para o dispositivo de 11 polegadas e US$ 1.199 (R$ 6.060) para o de 12,9 polegadas.